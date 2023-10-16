Помер лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі

У понеділок, 16 жовтня, помер лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі. Йому було 86 років. Фінський політик і державний діяч сприяв припиненню військових конфліктів у Північній Ірландії, Індонезії, Косово. Нобелівська премія миру була вручена йому 2008 року. Нагадаємо, нещодавно померла лауреатка Нобелівської премії з літератури.

«Мир — це питання волі. Усі конфлікти можуть бути врегульовані, і немає жодних виправдань тому, щоб дозволити їм стати вічними», — заявив Ахтісаарі, приймаючи нагороду.

Мартті Ахтісаарі обіймав посаду президента Фінляндії в період з 1994 по 2000 рік. Його популярність і авторитет підвищили міжнародний імідж Фінляндії. Однак у себе на батьківщині він завжди був політичним аутсайдером, хоча саме це допомогло йому перемогти на перших прямих президентських виборах в історії країни 1994 року.

Будучи президентом, Ахтісаарі підтримав членство Фінляндії в Європейському Союзі. Його тверда позиція переконала багатьох співвітчизників, зрештою 1994 року 57% фінів підтримали на референдумі вступ країни до ЄС. Він також був принциповим прихильником вступу Фінляндії до НАТО, але в цьому питанні зазнав невдачі. Тільки тепер його країна вирішила приєднатися до Північноатлантичного альянсу у відповідь на військове вторгнення сусідньої росії в Україну.

Мартті Ахтісаарі народився 1937 року у Виборзі, який зараз є частиною росії. Хлопчику було лише два роки, коли його сім'я була змушена тікати після нападу радянських військ на місто. Пізніше він зізнавався, що вважав себе «вічно переміщеною особою», і це зробило його особливо чутливим до важкого становища біженців.

Після служби в армії Ахтісаарі став учителем і взяв участь в освітньому проєкті в Пакистані. За його словами, цей досвід відкрив йому очі на світ за межами його Фінляндії. У 1965 році він вступив на дипломатичну службу. У 1973 році був призначений послом Фінляндії в Танзанії.

Одним з його перших великих дипломатичних досягнень була допомога Намібії у здобутті незалежності після багатьох років кривавого конфлікту з Південною Африкою. Ахтісаарі обіймав посаду комісара ООН у Намібії з 1977 по 1981 рік і час від часу працював у регіоні на різних посадах до початку 1990-х років.

Виступаючи як представник ЄС, він переконав президента Югославії Слободана Мілошевича 1999 року погодитися на умови НАТО щодо припинення повітряної кампанії в Косово.

Ахтісаарі продовжував займатися розв'язанням конфліктів після того, як залишив посаду президента Фінляндії 2000 року. Він допомагав просувати мирний процес у Північній Ірландії як інспектор з озброєнь. Він також заснував Ініціативу з управління кризами (CMI) — незалежну організацію, що займається вирішенням конфліктів. Група сприяла мирному процесу між урядом Індонезії та Рухом за вільний Ачех у 2005 році. Його посередницькі зусилля, що тривали понад сім місяців, привели до угоди, яка поклала край конфлікту в Ачеху, що тривав три десятиліття.

Пізніше того ж року Ахтісаарі повернувся на Балкани як спеціальний посланник ООН. Йому широко довіряють за те, що він допоміг прокласти шлях до незалежності Косово за підтримки західних країн.

У Мартті Ахтісаарі залишилися дружина Іва і син Марко, технологічний підприємець і колишній керівник відділу дизайну Nokia.

Раніше повідомлялося, що помер нобелівський лауреат, творець літієвих батарей Джон Гуденаф.

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