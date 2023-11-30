Стрілянина в передмісті Єрусалиму: що відомо про загиблих

В той час як продовжується режим припинення вогню між Силами оборони Ізраїлю та терористичним угрупуванням ХАМАС, 30 листопада у передмісті Єрусалиму стався теракт. Загинула 24-річна жінка і двоє літніх людей. Двох нападників було ліквідовано. За даними ізраїльської служби внутрішньої безпеки Шин-Бет, обидва вже мали судимість за тероризм.

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Стрілянина сталася в ранкову годину пік на одному з в'їздів до Єрусалиму. Бизько 7:40 двоє терористів вийшли з автомобіля та відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці. Агентство AFP ідентифікувало місце події як район єврейського поселення Рамот у Східному Єрусалимі.

Двоє братів-терористів відкрили вогонь по людях на автобусній зупинці

Ізраїльські ЗМІ спочатку повідомили, що загинула одна людина, а ще 8 зазнали поранень, п'ятеро з них перебували у критичному стані. Загиблою виявилася 24-річна дівчина. Невдовзі уточнили, що кількість жертв зросла. У лікарні померли 70-річний та 67-річна ізраїльтяни.

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За повідомленням служби Шин-Бет, нападники були нейтралізовані силами безпеки та цивільною особою, яка перебувала поруч.

Портал Times of Israel повідомив, що виконавцями нападу були 30-річний Ібрагім Намр і 38-річний Мурад Намр. Старший брат відбував покарання у 2010−2020 роках за планування терористичних атак. Молодший був ув'язнений у 2014 році за терористичну діяльність. Вони родом зі Східного Єрусалиму.

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Поліція повідомила, що в автомобілі, на якому зловмисники приїхали на місце стрілянини, було знайдено велику кількість боєприпасів. На місце події прибув міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір. Посол Сполучених штатів в Ізраїлі Джек Лью засудив теракт в Єрусалимі, назвавши його «жорстоким».

Раніше політолог Віктор Небоженко пояснив, чому кремль усіма силами чинитиме опір згасанню палестино-ізраїльського конфлікту та як це пов'язано з війною в Україні.

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