Припинення вогню: ХАМАС оголосив про угоду з Ізраїлем

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про позитивні зрушення в переговорах із ХАМАС щодо звільнення заручників, які були захоплені терористами 7 листопада під час масштабного нападу на ізраїльські населені пункти.

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«Ми досягаємо прогресу. Я не думаю, що має сенс говорити надто багато навіть зараз, але сподіваюся, що незабаром з'являться хороші новини», — заявив Нетаньягу під час відвідування військової бази на півночі Ізраїлю.

Ізраїльський прем'єр 21 листопада зустрівся також із сім'ями заручників. Нетаньягу поділився з ними всіма даними про дипломатичні та розвідувальні зусилля, яких уряд цілодобово докладає для звільнення захоплених ізраїльтян. За різними даними, йдеться щонайменше про 240 громадян Ізраїлю, зокрема 35 дітей.

Нетаньяху наголосив, що повернення заручників є його особистою відповідальністю. Він наголосив, що Ізраїль не припинить боротьбу, поки не поверне всіх викрадених додому, не знищить ХАМАС і не переконається, що загрози з Гази більше не буде.

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Інформацію про прогрес у переговорах підтвердив пізніше представник МЗС Катару (ця країна виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАС). Він заявив, що угода про звільнення заручників і припинення вогню «близька, як ніколи».

Раніше 21 листопада лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія повідомив агентству Reuters, що офіційні представники угруповання «близькі до досягнення угоди про перемир'я з Ізраїлем». ХАМАС, за його словами, вже передав свою відповідь катарським посередникам.

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Зазначимо, що Ханія проживає в Досі, столиці Катару. Там же розташований офіс політичного крила ХАМАС.

«Ми перебуваємо на порозі укладення з Ізраїлем угоди про припинення вогню», — сказав Ханія.

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Жодна зі сторін не наводить поки що жодних деталей угоди. Однак певна інформація про неї була опублікована 18 листопада в американській газеті The Washington Post. Видання стверджувало, що попередня угода передбачає п'ятиденне припинення вогню, зокрема, припинення бойових дій на землі та обмеження ізраїльських авіаударів по південній частині сектору Газа. Натомість ХАМАС має звільнити від 50 до 100 заручників, включно з ізраїльськими громадянами і представниками інших національностей, але не військовослужбовцями. Зі свого боку Ізраїль обіцяв звільнити з в'язниць 300 палестинців.

Раніше повідомлялося, що Байден запропонував план щодо сектора Газа, Нетаньягу відреагував скептично.

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