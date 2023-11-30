Загрожує до 15 років за гратами: до суду скерували справу екснардепа-зрадника Деркача

НАБУ і САП направили до суду справу позбавленого депутатського мандата Андрія Деркача.

За повідомленням НАБУ, обраного від Сумщини нардепа звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі на термін 15 років.

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Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений упродовж 2019−2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів росії. За це він мав вести підривну діяльність проти України.

«Нардеп вчиняв дії, спрямовані на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО», — йдеться у повідомленні НАБУ.

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У вересні 2022 року нардепа оголосили у розшук за держзраду, однак через те, що він переховувався від слідства, про підозру повідомили заочно.

А перед цим проти Деркача запровадили санкції США: причиною стали його спроби вплинути на вибори президента Америки 2020 року. За інформацією спецслужб США, Деркач понад десять років був активним російським агентом.

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