Переконував, що чоловік у полоні: «друг сім'ї» намагався виманити 10 тисяч доларів у дружини загиблого на фронті воїна (фото)

Аферисти, користуючись війною, вигадують різні схеми, аби заволодіти грошима українців. Часто їхніми жертвами стають родичі бійців, які загинули чи зникли безвісти. Так, наприклад, було у Закарпатті, де шахраї виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 мільйонів гривень. А у Харкові затримали чоловіка, який за гроші обіцяв дружині загиблого воїна «повернути чоловіка з полону»



Як повідомляють в СБУ, місцевий мешканець, видаючи себе за співробітника української спецслужби, намагався заволодіти 10 тисячами доларів, запевняючи дружину загиблого, що її чоловік начебто перебуває в полоні у російських окупантів. Зловмисник «зіграв» на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні і що його тіло ще не передали близьким.

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Фото СБУ

«Для вирішення цього питання зловмисник „гарантував“ своїй жертві, що внесе прізвище нібито полоненого воїна до списку на „першочерговий“ обмін. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його під час отримання грошей від потерпілої. При обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності», — йдеться у повідомленні.



Фото СБУ

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В Офісі генпрокурора додали, що аферист систематично телефонував дружині загиблого. Згодом жінка повірила «другу родини» та погодилась передати йому необхідну суму для повернення чоловіка з російського полону. Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання всієї суми в одному з харківських торгових центрів.

Фото прокуратури

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Планується обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Шахраю загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що у Черкасах упіймали рекетира, який шантажував родичів загиблих захисників України. Місцевий мешканець вимагав частку від грошової допомоги, яку людям видяліла держава, а у разі відмови погрожував фізичною розправою, у тому числі й над дітьми.

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Фото СБУ



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