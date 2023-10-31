«Це відповідає нашим прямим інтересам національної безпеки»: що сказав Байден про допомогу Україні

Президент США, де нещодавно у часописі Time було опубліковане інтерв’ю з Володимиром Зеленським, виступив категорично проти того, щоб питання національної безпеки США, зокрема допомоги Україні та Ізраїлю, були предметом політичних торгів у Конгресі. Про це заявила пресслужба адміністрації Джозефа Байдена. Раніше президент США у зверненні до свого народу назвав Україну й Ізраїль основними союзниками Сполучених Штатів.

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Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр оприлюднила заяву, в якій адміністрація американського президента звинуватила республіканців з Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Це сталося після того, як вони запропонували окремий законопроєкт із допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

«Політизація наших інтересів національної безпеки — це приречена на провал справа. Вимога компенсацій за те, аби покрити основні потреби нацбезпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств російського імперіалізму, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки та союзів упродовж наступних років», — йдеться в заяві Білого дому.

За словами речниці адміністрації, «є тверда згода обох партій в питанні, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні». Існує також потужна підтримка питання щодо збільшення інвестицій у безпеку кордонів.

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Нагадаємо, що раніше Джозеф Байден запросив у Конгресу додаткове фінансування на понад $ 100 млрд. Кошти передбачені, зокрема, для допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас новий спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон, який є відданим прихильником Трампа, вважає, що американська допомога Україні та Ізраїлю має ухвалюватись два різними законопроєктами.

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