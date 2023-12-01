На війні у 33 роки загинув колишній футболіст «Волині», який перемагав на чемпіонаті Європи

Сайт-реквієм «Ангели спорту», створений на згадку про українських спортсменів, які загинули на війні з росією, поповнився ще одним прізвищем. 29 листопада під час виконання бойового завдання загинув 33-річний ексфутболіст луцької «Волині» та тернопільської «Ниви» Роман Годований. Сумну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бебех. Раніше проклята війна забрала життя 28-річного українського футболіста Руслана Курдаса.

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За інформацією журналіста, уродженець Тернополя Годований служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Вночі Роман був на бойовому виході, а по його підрозділу почав працювати ворожий танк. Бійці забігли у посадку, і там зачепили розтяжку. У Романа Годованого залишилися дружина та двоє дітей.

Роман Годований з дружиною та дітьми

Захисник Роман Годований був вихованцем тернопільського футболу. За роки кар'єри виступав за ФК «Тернопіль», «Ниву» та луцьку «Волинь», у складі якої став віцечемпіоном першої ліги та зіграв 15 поєдинків у прем'єр-лізі. Недовго футболіст грав у чемпіонаті Білорусі за «Славію» з Мозиря. Він — чемпіон Європи серед студентських команд. Залишивши у 2018 році професіональний футбол через травму, Роман кілька років виступав у чемпіонаті Тернопільської області за ФК «Мельниця» з Мельниці-Подільської, де збудував будинок та жив із сім'єю.

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Роман Годований проти Євгена Коноплянки у матчі "Дніпро" - "Волинь"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на фронті загинув колишній футболіст «Борисфена» Олександр Гончар.

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Фото Facebook, ФК «Волинь»

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