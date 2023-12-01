«Знання про ВІЛ рятують життя»: акція до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІД

Щодня в Україні в середньому реєструється 33 випадки захворювання на ВІЛ (вірус, що вражає імунну систему), 9 — на СНІД (комплекс захворювань, які виникають через розповсюдження в організмі вірусу імунодефіциту). За останні кілька років динаміка прийому антиретровірусної терапії показувала невпинний зріст. Щороку збільшувалася кількість людей, які приймали ліки.

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Під час повномасштабного вторгнення ризики інфікування та поширення епідемії ВІЛ збільшились. Перебування під окупацією та міграція українців може призвести до переривання лікування і доступу до регулярного тестування на ВІЛ. Після початку повномасштабної війни зросла частка пізньої діагностики ВІЛ. При цьому основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий гетеросексуальний контакт.

Тестування на ВІЛ — єдиний спосіб дізнатись про свій статус та в разі потреби отримувати ліки, безкоштовно і пожиттєво.

«Важливо розуміти, що позитивний тест на ВІЛ сьогодні не є вироком. Антиретровірусна терапія є безоплатною — ліки можна отримати в закладах охорони здоров’я своєї громади. Головне — знати про ВІЛ-статус, аби вчасно почати терапію та запобігти розвитку СНІДу та передачі вірусу іншим», — кажуть у МОЗ.

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У 2023 році АРВ-терапію отримують 121 820 українців, із них 119 730 — це дорослі, 1 990 — діти. Ще 7 500 українців із ВІЛ отримують АРВ-терапію у країнах ЄС.

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«Понад двадцять років тому я почав приймати АРВ-терапію. Сьогодні я живу, маю родину, керую найбільшою пацієнтською організацією саме завдяки лікам. За двадцять років змінилося багато: сьогодні ВІЛ — це кероване хронічне захворювання, яке не обмежує вас у прагненні досягати власних цілей. Єдине, що обмежує, — це незнання. Коли ви регулярно тестуєтеся і знаєте про свій ВІЛ статус, ви контролюєте ситуацію. Коли ви знаєте про хворобу і розпочинаєте лікування, ви контролюєте власне життя. Але все починається зі знання. Тому мета нашої акції — нагадати, що знання про ВІЛ рятують життя», — зазначив Дмитро Шерембей, голова БО «100% Життя».

Метою освітнього проєкту «Знання про ВІЛ рятують життя» є привернення уваги українців до важливості регулярного тестування на ВІЛ, застосування доконтактної профілактики та нагадування, що це хронічне захворювання із яким можна мати повноцінне життя: народжувати здорових дітей, кохати, будувати кар’єру, тощо. Єдиною умовою повноцінного життя є регулярний прийом препаратів.

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Пам’ятайте, тестування раз на рік — це відповідально щодо свого здоров’я і здоров’я ваших близьких. Пройти тестування можна у сімейного лікаря, в кабінеті довіри, у медзакладах або мобільних пунктах для тестування.

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