У Києві жорстоко вбили військового: поліція розповіла подробиці (відео)

У Києві, де нещодавно на блокпосту сталася ДТП, жорстоко вбили військового під час сварки. Про це повідомили в поліції Києва.

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«Під час зустрічі товариші посварились, у результаті чого фігурант завдав потерпілому численних ножових ударів, поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та кинув у водойму. Менше як за добу оперативники із залученням працівників інших підрозділів поліції розшукали нападника. Наступні 15-ть років він може провести у в’язниці. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло до поліції Києва напередодні події. Відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати у госпіталь, втім по дорозі з ним зник зв'язок. До пошуку чоловіка негайно було залучено співробітників відділу кримінальної поліції Дарницького управління та оперативників управління карного розшуку», — йдеться у повідомленні.

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За словами начальника управління карного розшуку поліції Києва Андрія Кічука, правоохоронці знайшли тіло зниклого у одній з водойм на околиці міста, а його автомобіль — в одному зі спальних районів Києва:

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«Після проведення першочергових оперативних та слідчих дій із залученням аналітиків столичного главку, працівників кримінальної поліції територіального підрозділу, ми встановили деталі цього жорстокого вбивства. По дорозі до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань. Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму. Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15-ти ножових поранень».

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Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, покроково відпрацювали рух потерпілого та встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний житель Вінниччини, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

«Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, встановлюються усі подробиці цього зухвалого злочину», — додав Андрій Кічук.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в ДТП загинули молода журналістка та її чоловік, бойовий офіцер.

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