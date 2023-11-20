Доля виявилася жорстокою до закоханих: в ДТП загинули молода журналістка та її чоловік, бойовий офіцер

Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю військового автомобіля.

Трагедія трапилась близько шостої вечора 19 листопада 2023 року, повідомили у ДБР.

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«Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району. Водійка та пасажир, її чоловік, від отриманих ушкоджень померли в лікарні», — йдеться у повідомленні.

За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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У повідомленні ДБР не вказується прізвище журналістки, але видання «Новини-N» уточнює, що аварія сталась на трасі Н-11 Дніпро — Миколаїв біля села Добра Воля Новобузького району. Загинула Олена Левицька та її чоловік Сергій.

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«У складних погодних умовах легковий автомобіль ZAZ Форза занесло, і він зіткнувся з мікроавтобусом, який рухався в зустрічному напрямку. У легковому автомобілі їхали миколаївська журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Обидва вони померли у медичній установі», — пишуть журналісти.

Вони повідомляють, що Олена Левицька протягом останніх п'яти років працювала в «Новинах-N».

«Її любили та цінували в колективі за характер, веселу вдачу й доброту, глибокий професіоналізм та порядність. Всі щиро раділи, коли вона повідомила, що виходить заміж. Її обранцем став бойовий офіцер, який з перших днів війни захищав нашу країну від російської агресії. На жаль, доля виявилася надто жорстокою до закоханих, відпустивши їм трохи більше п'яти місяців подружнього життя. Олені було 29 років», — пишуть колеги загиблої.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями у Польщі сталася смертельна ДТП за участю українців.

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