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«Давайте знайдемо, що об’єднає тих, хто воює, з тими, хто не хоче воювати», — Масі Найєм

19:20 1 грудня 2023
Масі Найєм

Відомий громадський діяч та військовослужбовець Масі Найем поділився думками про те, що треба українцям, щоб перемогти росію.

«Чому одна нація може перемогти у іншої?

Мені здається, що справа в тому скільки ресурсів направлено на війну. Людських, економічних тощо.

У росії це роблять всі, але за примусом. Людей насильно гонять на війну, економіку направили на виготовлення засобів для війни.

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В Україні це роблять частково всі, бо демократія.

Якщо нація не може обʼєднатись — значить це не та нація, яка може виграти. Вона не готова воювати за свої свободи, за свою демократію.

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Хто або що може нас обʼєднати?

Давайте знайдемо що обʼєднує тих хто воює з тими, хто не хоче воювати", — написав він.

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Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

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