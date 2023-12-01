На Заході все частіше стали лунати застереження щодо того, что позиція країн-партнерів України стимулює режим путіна до нескінченного продовження війни. Про це, зокрема, казав американський експредставник по Україні Курт Волкер.

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А впливове видання The Economist у своїй статті наголошує, що у кремля є шанс перемогти у війні, бо наразі Захід не робить все можливе, щоб зупини путіна та його армію.

Видання зазначає, що хоч російська армія щодня втрачає до тисячі людей на фронті, у неї є можливості й надалі вести бойові дії. Наразі ані Україна, ані росія не просуваються, а контрнаступ ЗСУ застопорився.

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The Economist пише, що колективний Захід, якби розгорнув свою фінансові та промислові ресурси, міг би зробити набагато більше, але на заваді стоїть відсутність стратегічного бачення ситуації, особливо в Європі. Країни-партнери України мали бо «позбутися летаргії», адже це не лише в українських, а й європейських інтересах.

Видання звертає увагу на те, що антиросійські санкції та обмеження не змогли повністю відрізати країну-агресорку від постачання необхідного їй для продовження ведення бойових дій. Адже йдуть поставки іранських дронів-камікадзе та північнокорейських боєприпасів, а інші країни, зокрема, Туреччина і Казахстан, стали «перевалочною базою» для імпорту. Повністю не досягла мети й схема обмеження російських нафтових доходів.

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В самій же росії еліта посилила контроль над економікою, а населення звикло до обставин, що склалися. В таких умовах господар кремля може дозволити собі діяти, як і раніше.

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Ексклюзивний матеріал «Поки кремлю вдається реалізовувати свою стратегію щодо України», — координатор «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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