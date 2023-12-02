Понад тисячу окупантів, 13 бронемашин і 10 артсистем: в Генштабі назвали втрати росії за добу

У п’ятницю, яка стала 646-ю з початку повномасштабної збройної агресії рф ворог завдав по території України 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, а також здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Тим часом на передовій минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення із загарбниками, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, втрати ворога з 24 лютого 2022 року перевищили 331 тисячу вояк (за добу ліквідовано 1070 осіб). На додачу ЗСУ «утилізували» 7 танків ворога, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та іншу військову техніку загарбників.

В одному з епізодів бою аеророзвідники 15-го Слов’янського полку Нацгварії показали «снайперський» нічний скид, знешкодивши ціле відділення загарбників

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку агресор йшов на штурм в районі Серебрянського лісництва Луганської області, 8 атак було відбито.

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На Бахмутському напрямку штурмові дії ворога тривали в районах одразу кількох населених пунктів, де силами оборони відбито 21 атаку.

На Авдіївському напрямку ворог досі не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, бої тривали південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області. Силами оборони відбито 21 атаку.

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На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів марні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів марно йшов на штурм, намагаючись відновити втрачене положення в районах Роботиного Запорізької області, а також в районі західніше Вербового Запорізької області. Там наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, а на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Підрозділами ракетних військ за добу завдано нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, бойові медики відверто розповіли про роботу на передовій та підлість ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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