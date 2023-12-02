Ворог атакував Україну вночі з повітря: ППО збивала дрони і вразила ракету

В ніч на суботу, 2 грудня, російські вороги атакували Україну ракетами і дронами.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Всього було випущено 11 ударних дронів типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керована авіаційна ракета з повітряного простору окупованої Запорізької області.

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«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині», — йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. В ОВА зазначають, що загиблих та постраждалих немає.

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Варто зазначити, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги лунали вибухи в передмісті Дніпра.

На жаль, деякі міста Дніпропетровської області, особливо Нікополь, перебувають під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області. Нещодавно повідомлялось, що російські терористи вранці обстріляли п’ятиповерхівку у Нікополі. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

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Крім того, нагадаємо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу в ніч з четверга на п'ятницю, 1 грудня.



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