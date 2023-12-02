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Це передається у спадок: принцеса Шарлотта успадкувала один з найнесподіваніших талантів Кейт Міддлтон

19:05 3 грудня 2023
принцеса Шарлотта

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта продовжують доводити, що королівське яблуко не падає далеко від яблуні. Принцеса Уельська нещодавно розповіла, що її донька йде по її стопах, коли справа доходить до музичних здібностей. За словами відомого піаніста Лана Лана, під час Королівського естрадного виступу в Королівському Альберт-холі Кейт Міддлтон розповіла йому, що Шарлотта взялася за фортепіано.

«Ми говорили про Шарлотту. Її королівська високість говорила про гру Шарлотти на фортепіано, я впевнений, що вона хороша, — сказав він в інтерв'ю Hello! — Її королівська високість сказала мені, що вона сказала принцесі Шарлотті: «Послухай, якщо ти будеш багато практикуватись, в тебе все вийде».

На спеціальному щорічному благодійному вечорі на користь Королівської естради виступило багато музикантів, в тому числі Лан Лан який грав разом з 13-річною Люсі, сліпою музиканткою з аутизмом.

Принцеса Уельська відвідала захід разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом і кронпринцесою Вікторією та принцом Швеції Даніелем, які зараз перебувають з візитом у Великобританії.

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Звісно, Кейт і сама є талановитою музиканткою. Вона навчилася грати ще в дитинстві, проте публічно дебютувала лише у 2021 році.

«Музика була дуже важливою для тодішньої герцогині під час локдаунів, — повідомило джерело раніше виданню People. — Вона також визнає, що музика об'єднує людей, особливо у важкі часи».

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Раніше у «ФАКТАХ» повідомлялося, що дружина принца Вільяма розповіла про незвичайні захоплення своєї доньки Шарлотти.

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