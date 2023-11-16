Яблуко від яблуні: стало відомо, яку особливість принцеса Шарлотта успадкувала від Кейт Міддлтон

Проведені в Великобританії опитування постійно показують, що найбільш популярний член королівської родини серед дорослих — це добра й привітна Кейт Міддлтон. Але ще більше шанувальники відомої родини обожнюють її дітей.

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Так, 10-річний принц Джордж підкорив британців глибоким відповідальним поглядом (ще б пак, адже він найстарший у сім'ї!), маленького Луї люблять за його гримаси на офіційних королівських заходах, а Шарлотту — за те, що зовні вона копія тата, а внутрішньо — абсолютно схожа на маму.

Днями стала відома мила особливість характеру восьмирічної принцеси, яка вкотре доводить, що яблуко від яблуні падає недалеко. Виявляється, від Кейт Шарлотта успадкувала не тільки добру посмішку та вміння привернути до себе будь-кого, але й пристрасть до спорту: принцеса із запалом захоплюється регбі, як і її мама. Щобільше, вона просто обожнює змагатися і має справжній спортивний характер, пишуть британські ЗМІ.

«Кейт розповідала мені, що регулярно грає у регбі зі своїми дітьми в саду за будинком та у багато інших видів спорту. Зважаючи на це, у Шарлотти дуже багато від неї, до того ж вона теж любить змагатися», — цитує видання президента Союзу регбі, якому днями довелося поспілкуватися з невісткою Чарльза III.

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А незабаром, передбачають шанувальники, виявиться ще одна риса Шарлотти, успадкована від мами. Адже відомо, що Кейт — справжня ікона стилю. Напевно, за кілька років принцеса Шарлотта може позмагатись з мамою в питаннях моди та стилю.

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