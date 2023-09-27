Шарлотта не може жити без цього: дружина принца Вільяма розповіла про незвичайні захоплення своєї доньки

Дружина принца Вільяма, 41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон нещодавно зробила декілька робочих візитів, під час яких поспілкувалася з простими британцями. Спочатку вона побувала на фабриці у Лідсі, найстарішому британському швейному виробництві, заснованому 1773 року.

Візит для Кейт виявився трохи сентиментальним, оскільки колись цією фабрикою володів її прадід, пишуть британські ЗМІ.

Для виходу у світ принцеса Уельська обрала білу тонку блузку, темно-зелений костюм від Burberry, туфлі на стійких підборах та розкішні прикраси.

Також дружина спадкоємця престолу відвідала ще одне підприємство — друкарню, яка входить до Sanderson Design Group у Ланкастері.

На виході королівську гостю зустріла юрба місцевих жителів. Кейт поспілкувалася із семирічної дівчинкою Емілі Мей Катто. Вона запитала у школярки, яке у неї улюблене хобі, а та з усмішкою відповіла: «Танці!».

«Моя дочка Шарлотта теж любить танцювати, вона любить балет і чечітку… Продовжуй танцювати», — сказала принцеса Уельська.

Журналісти згадали, що Кейт Міддлтон раніше висловлювалася про любов своєї дочки до танців, під час поїздки 2020 року до Голуея з Вільямом. Тоді подружжя зустрілося з представниками громадськості в останній день візиту до Ірландії. Сотні глядачів вишикувалися вздовж вулиці.

Кейт зупинилася, щоб поговорити із чарівним чотирирічним хлопчиком. Мама дитини сказала, що він обожнює танцювати.

«Скільки тобі років? Тобі виповниться п'ять? Ти точно того ж віку, що й Шарлотта. Вау, тобі подобається танцювати? Шарлотта теж любить танцювати», — цитує видання слова Кейт.

Інсайдери при палаці повідомили, що принцеса Шарлотта брала щотижневі уроки балету, як і старший брат, принц Джордж. Донька королівської пари почала відвідувати школу танців у південному Лондоні у листопаді 2018 року. Обов'язкові уроки танців є також у приватній школі Ламбрук, де діти навчаються зараз.

Як відомо, принцеса Шарлотта дуже близька зі своєю мамою. Дівчинка намагається копіювати кожен жест Кейт Міддлтон.

84

Читайте нас у Facebook та Instagram