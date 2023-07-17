Фантастично: кронпринцеса Швеції одягла сукню з відкритими плечима від H&M на свій день народження

Кронпринцесі Швеції Вікторії, яка нещодавно розвіяла чутки про розлучення з чоловіком, днями виповнилось 46 років. З нагоди свята спадкоємиця шведського престолу вийшла в ніжній кремовій сукні з відкритими плечима на прогулянку в замку Солліден, де натовп привітав її виконанням пісні «Happy Birthday».

Неймовірна сукня Вікторії була виготовлена на замовлення демократичного бренду H&M з приголомшливими шарами мережива, з використанням архівних тканин з колекції Conscious Collection 2016. Доповнюючи свій святковий образ, кронпринцеса взула кремові босоніжки на корковій танкетці від Valentino і несла бездоганний м’який клатч Miu Miu відтінку слонової кістки.

Вікторія зібрала своє довге волосся в елегантну зачіску низький пучок, звільнивши місце для витончених золотих сережок-обручів від Skultuna.

Неймовірна сукня Вікторії була виготовлена на замовлення демократичного бренду H&M

На святі в замку кронпринцеса була разом зі своїм батьком, королем Карлом Густавом, матір’ю, королевою Сільвією, чоловіком, принцом Даніелем, та їхніми чарівними дітьми, 11-річною принцесою Естель та семирічним принцом Оскаром.

З днем народження кронпринцесу привітали батько, король Карл Густав, мати, королева Сільвія, чоловік, принц Даніель, та їхні діти, 11-річна принцеса Естель і семирічний принц Оскар

Шанувальники Вікторії на офіційній сторінці шведської королівської сім’ї в Instagram залишили захоплені відгуки: «Яка фантастична сукня на кронпринцесі», — написав один з фанатів поруч з емодзі у вигляді сердечка. Другий додав: «Одна з найкрасивіших її суконь».

Після привітання публіки королівська родина насолоджувалася виступом дитячого хору школи Боргхольма. Після цього милого жесту члени королівської сім’ї відвідали концерт Victoriadagen у замку Боргхольм, який транслювався по телебаченню. На концерті було організовано збір коштів від імені Фонду кронпринцеси Вікторії, який вона очолює з 1997 року. Фонд допомагає дітям з обмеженими можливостями.

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