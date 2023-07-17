36.73 / 37.34 40.93 / 41.77
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Фантастично: кронпринцеса Швеції одягла сукню з відкритими плечима від H&M на свій день народження

22:02 17 липня 2023
Кронпринцеса Швеції Вікторія

Кронпринцесі Швеції Вікторії, яка нещодавно розвіяла чутки про розлучення з чоловіком, днями виповнилось 46 років. З нагоди свята спадкоємиця шведського престолу вийшла в ніжній кремовій сукні з відкритими плечима на прогулянку в замку Солліден, де натовп привітав її виконанням пісні «Happy Birthday».

Неймовірна сукня Вікторії була виготовлена на замовлення демократичного бренду H&M з приголомшливими шарами мережива, з використанням архівних тканин з колекції Conscious Collection 2016. Доповнюючи свій святковий образ, кронпринцеса взула кремові босоніжки на корковій танкетці від Valentino і несла бездоганний м’який клатч Miu Miu відтінку слонової кістки.

Вікторія зібрала своє довге волосся в елегантну зачіску низький пучок, звільнивши місце для витончених золотих сережок-обручів від Skultuna.

Неймовірна сукня Вікторії була виготовлена на замовлення демократичного бренду H&M

На святі в замку кронпринцеса була разом зі своїм батьком, королем Карлом Густавом, матір’ю, королевою Сільвією, чоловіком, принцом Даніелем, та їхніми чарівними дітьми, 11-річною принцесою Естель та семирічним принцом Оскаром.

З днем народження кронпринцесу привітали батько, король Карл Густав, мати, королева Сільвія, чоловік, принц Даніель, та їхні діти, 11-річна принцеса Естель і семирічний принц Оскар

Шанувальники Вікторії на офіційній сторінці шведської королівської сім’ї в Instagram залишили захоплені відгуки: «Яка фантастична сукня на кронпринцесі», — написав один з фанатів поруч з емодзі у вигляді сердечка. Другий додав: «Одна з найкрасивіших її суконь».

Після привітання публіки королівська родина насолоджувалася виступом дитячого хору школи Боргхольма. Після цього милого жесту члени королівської сім’ї відвідали концерт Victoriadagen у замку Боргхольм, який транслювався по телебаченню. На концерті було організовано збір коштів від імені Фонду кронпринцеси Вікторії, який вона очолює з 1997 року. Фонд допомагає дітям з обмеженими можливостями.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як пройшов день народження молодшої дочки принца Гаррі та Меган Маркл.

Читайте також: Принцеса Уельська вразила публіку, вийшовши у приголомшливому зеленому вбранні на Вімблдон

162

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Білодід

«Пора зав’язувати з дзюдо»: красуня Білодід вразила мережу знімком у купальнику

Мурат Налчаджиоглу з дружиною

Мурат «загубився» в золотих пісках, а Ані Лорак пішла слідом за кіркоровим

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту