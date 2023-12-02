Краще поїдь до Бахмуту: Потап розізлив шанувальників новим постом з Дубаю

Репер Потап (Олексій Потапенко), схоже, твердо вирішив настроїти проти себе всіх шанувальників: під час війни він постійно їздить по теплих країнах й безсоромно розповідає про це в мережі.

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Так, кілька годин тому в своєму Instagram він повідомив, що знову опинився у Дубаї.

Артист запостив кілька знімків, де позує на тлі аеропорту, а також показав авіаквиток. Потап розповів, що так «випадково сталось», що він потрапив до цієї країни, а також зазначив, що це — робоча поїздка.

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«Ви всі добре знаєте, що наша родина і наші бізнеси допомагають українцям, усіма нами доступними заходами. Це і автоматизована цифрова платформа helpua. io, концерти та аукціони по всьому світу, цифрові продажі наших пісень і відео — це все підпорядковано допомозі ЗСУ і гуманітарним місіям в Україні. Не менш важлива і інформаційна підтримка та розповсюдження актуальної інформації про Україну у світі. Дубаї — серце Мідлісту і багато українських компаній шоу-індустрії, знаходять саме тут шляхи для подальшого розвитку, відкривають нові ринки. Багато українців працюють у Перлині Сходу. Ми одні із них. Ми працюємо як на шоу-бізнес/рекламній території так і на технологічній ділянці ринку», — розповів Потап, виправдовуючись, що поїздка в Дубай — суто ділова, а не для розваги.

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Втім, більшість підписників продюсера були обурені цим його постом. Зокрема юзери захейтили Потапа через те, що під час війни він має змогу виїхати з країни, у той час як інші чоловіки сидять в окопах на передовій. Хтось не зрозумів, навіщо Потап бравує квитками у бізнес-класі, які коштують чимало грошей.

«Хлопці в снігу в окопах, а ви з Маямі в Дубай? Ну серйозно? Ми це не забудемо, а ви не відмиєтесь! Слава Україні!», «Хоча б не оприлюднював», «646 день війни. Він постить Дубай», «Під час війни можна було б обійтись і без таких фото», «В Бахмут не бажаєте?», «Краще б квиток до Маріуполя придбав».

Звичайно, були й такі читачі посту, хто підтримав Потапа аргументами про те, що кожен приносить користь Україні як може і вміє, але загальна оцінка поведінки репера була дуже негативною.

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Нагадаємо, місяць тому Потап потрапив у скандал у Дубаї, де на відео засвітився у компанії росіян. А в кінці листопада вже «відмітився» знімками з Маямі, хоча жодного разу не поїхав з концертами до бійців на фронт.

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