Потапа помітили в Дубаї в компанії росіян

Український шоумен Олексій Потапенко (Потап), навколо якого не вщухають скандали та хейт, знову викликав хвилю критики. Цього разу він засвітився на вечірці в Дубаї в компанії росіян. Відео з Потапом засвітила на своїй сторінці в інстаграмі дружина українського співака Кирила Туриченка, який зараз живе в Москві та є учасником російського гурту «Иванушки International».

РЕКЛАМА

На відео Потап засвітився в елітному ресторані в Дубаї, серед яких були й росіяни. Компанія веселилась та спостерігала, як популярний шеф-кухар готує м'ясну страву. Чутно, як Потап російською говорить: «Глаз алмаз».

Коли саме було зроблене відео, не вказується. Однак дружина Туриченка публікувала фото з Дубаї шість днів тому.

Відео з Потапом вже недоступне в соцмережах. Проте залишились скріни, які опублікував блогер Богдан Беспалов.

На сторінці Потапа немає жодних згадок про Дубаї. Наразі він ситуацію не коментує.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Потапа хейтили за те, що довгий час не повертався в Україну з Іспанії під час війни. Також його критикували за недолугу пісню про волонтерів.

Нещодавно Потап спробував реабілітуватися, представивши нову пісню «Тихої ночі» у колаборації з виконавцем Horizon.

РЕКЛАМА

566

Читайте нас у Facebook та Instagram