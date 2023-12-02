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Погода

Від «мінусу» до +15: синоптикиня здивувала прогнозом погоди на неділю

17:40 2 грудня 2023
зима

В Україні синоптики фіксують нестабільну погоду. В неділю продовжиться сильна магнітна буря, яка починається вже сьогодні ввечері.

Взагалі неділя буде в Україні дуже контрастною. На заході очікується до -4 градусів, а на півдні до +15 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у західних областях завтра впродовж дня 0−4 градуси морозу. На півночі очікується від 2 морозу до 3 градусів тепла.

У центральній частині +3…+8, на Дніпропетровщині та Полтавщині +9…+12 градусів.

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На півдні та сході весняні +10…+15 градусів.

Опади якісь серйозні 3 грудня в Україні малоймовірні, хіба в західних областях невеликий сніг та мокрий сніг.

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У Києві в неділю близько нуля, без істотних опадів.



Між тим, за даними Укргідрометцентру, 3 грудня вночі в Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині значний сніг. У західних і північних областях на дорогах ожеледиця.

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Вночі та вранці у північних та центральних областях туман, видимість 200−500 м. Вдень у північній частині пориви вітру 15−20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялось, сьогодні від негоди потерпають західні області. Там знеструмлені 497 населених пунктів, найбільше у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

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