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Погода

В Україні вирує негода: без світла залишилось майже 500 населених пунктів

15:23 2 грудня 2023
зима

Через негоду в Україні знеструмлені 497 населених пунктів. Про критичну ситуацію в західних областях повідомили в Міненерго.

Найбільше знеструмлених населених пунктів у Львівській — 305, Івано-Франківській — 72, Тернопільській — 67, Хмельницькій — 50.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі

Своєю чергою синоптики зазначають, що сьогодні у західних областях очікується сніг, дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

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Через негоду в Україні оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

«2 грудня в західних областях значні сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться у повідомленні.

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Сьогодні атмосферний фронт накриє ще частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях. Крім того, Київ накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200−500 метрів.

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Як повідомлялось, через негоду та знеструмлення низка потягів курсують з затримками.

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