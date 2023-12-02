Жеребкування фінального турніру Євро-2024: стали відомі можливі суперники України

У суботу, 2 грудня, в Ельбській філармонії в Гамбурзі відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться з 14 червня по 14 липня 2024 року в 10 містах Німеччини (нагадаємо, що Євро-2020 виграла Італія). Сформовано шість груп по чотири команди у кожній.

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Як відомо, збірна України після нічиєї з Італією (0:0) не змогла прямо пробитися на Євро-2024, але ще може поїхати на турнір і за підсумками жеребкування дізналася про своїх потенційних суперників у групі.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва змагатимуться за путівку на європейську першість у поєдинках плей-оф. Жереб вирішив, що 21 березня 2024-го «жовто-сині» зіграють у півфіналі на полі команди Боснії та Герцеговини, а у разі виходу у фінал проведуть 26 березня номінально домашню зустріч з переможцем пари Ізраїль — Ісландія. Всі три потенційні переможці плей-оф (по шляху А, В і С) при жеребкуванні опинилися в четвертому «кошику».

За підсумками жереба сформовано такі квартети Євро-2024:

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Група А. Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія.

Група В. Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія.

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Група С. Словенія, Данія, Сербія, Англія.

Група D. Переможець плей-оф А (Польща, Естонія, Уельс або Фінляндія), Нідерланди, Австрія, Франція.

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Група E. Бельгія, Словаччина, Румунія, переможець плей-оф В (Україна, Боснія та Герцеговина, Ізраїль чи Ісландія).

Група F. Туреччина, переможець плей-оф С (Греція, Казахстан, Грузія чи Люксембург), Португалія, Чехія.

Додамо, що до 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Михайло Мудрик зізнався, чи був на ньому пенальті на 90+3-й хвилині матчу з Італією.

Фото uefa.com

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