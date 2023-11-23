Україна дізналася суперників у стикових матчах за путівку на Євро-2024: підсумки жеребкування

У четвер, 23 листопада, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування плей-оф за путівки на чемпіонат Європи з футболу. Своїх суперників дізналася і збірна України, яка не змогла обіграти у вирішальному матчі Італію (0:0) та не вийшла на Євро-2024 безпосередньо.

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Як відомо, 12 команд на шляху А, В та С за підсумками півфіналів та фіналів визначать трьох щасливчиків, які наступного літа поїдуть до Німеччини.

Волею жереба команда Сергія Реброва зіграє у півфіналі на полі Боснії та Герцеговини, з якою «жовто-сині» вдало зіграли у відбірній групі ЧМ-2022 (1:1 — вдома та 2:0 — в гостях). У разі успіху збірна України на своєму полі оскаржить путівку на Євро-2024 у протистоянні з переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

Півфінали шлях А: Польща — Естонія, Уельс — Фінляндія.

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Півфінали шляху C: Грузія — Люксембург, Греція — Казахстан.

Додамо, що півфінальні зустрічі плей-оф відбудуться 21 березня 2024 року, а фінали — 26 березня.

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Поки ж відомо, що всі переможці плей-оф під час жеребкування фінального турніру (2 грудня о 19:00 у Гамбурзі) опиняться у четвертому «кошику». Повністю склад «кошиків» перед жеребкуванням груп чемпіонату Європи виглядає так:

«Кошик 1»: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія;

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«кошик 2»: Угорщина, Туреччина, Данія, Албанія, Румунія, Австрія;

«кошик 3»: Нідерланди, Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія;

«кошик 4»: Італія, Сербія, Швейцарія, а також три переможці плей-оф кваліфікації.

Нагадаємо, що фінальна частина чемпіонату Європи з футболу пройде у 10 містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Михайло Мудрик зізнався, чи був на ньому пенальті у поєдинку з Італією.

Фото uefa.com

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