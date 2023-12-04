Майже 800 окупантів, 22 дрони і 12 артсистем: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 68 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області. На Лиманському відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

В одному з боїв за Авдіївку оператори 8-го полку ССО за допомогою дронів виявили скупчення живої сили противника та скоригували вогонь міномету та гранатомету МК19. Внаслідок вогневого ураження знищено групу окупантів.

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Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

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На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

ЗСУ й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Завдяки діям українських військових, ворог втратив:

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі ворог атакував Україну з повітря. Сили оборони знищили 18 ударних дронів та керовану авіаційну ракету. Тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

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