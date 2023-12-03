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Події

Окупанти вдарили по центру Херсона: пошкоджено багатоповерхівку та медзаклади (фото)

17:56 3 грудня 2023
Обстріл Херсона

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Армія рф вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«За попередньою інформацією, внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і одна отримала поранення», — написав він.

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За даними керівника пресофісу ОВА Олександра Толоконнікова, внаслідок обстрілу семеро людей отримали поранення, інформує Суспільне.

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Як повідомив голова Херсонської військової адміністрації, окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів.

Як писали «ФАКТИ», 22 листопада російські окупанти вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена.

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