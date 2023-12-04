36.78 / 37.39 39.95 / 40.77
Київ: -4
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог атакував Україну з повітря, Сили оборони знищили 18 ударних дронів та керовану авіаційну ракету

8:29 4 грудня 2023
ППО

Вночі 4 грудня російські війська атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційної ракети.

За інформацією Командування Повітряних сил, 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131» росіяни запустили з окупованого Криму, з мису Чауда.

Керована авіаційна ракета була запущена з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

РЕКЛАМА

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

РЕКЛАМА

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше 9-ти областях України. Тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

РЕКЛАМА

Раніше росія часто запускала ракети з кораблів Чорноморського флоту, які базувалися в окупованому Севастополі. Україні вдалося потопити флагман російського флоту крейсер «Москва», загалом ЗСУ вивели з ладу 11 російських кораблів. Тож російський флот найбільше програв у цій війні. Військові експерти вважають, що повноцінних військово-морських сил в рф швидше за все ніколи не буде. У кращому випадку це будуть флотилії, а не флоти.

195

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми програємо війну і шанс бути нацією

Гороскоп

Зірки гарантують успіх: астрологи назвали найвдаліші дні грудня-2023 для кожного із знаків зодіаку

Залужний

Залужний скаржився Остіну на ОП і попросив 17 млн снарядів, — ЗМІ

салат

Салат «Жіноча радість» від Людмили Борщ: порадує кожну красуню у святкову ніч

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту