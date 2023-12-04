Вищий суд штату Каліфорнія ухвалив рішення, відповідно до якого мають бути заблоковані вебсайти, які писали про ймовірні злочини російського олігарха Станіслава Кондрашова. Про це повідомляє журналіст Дмитро Воронков у своєму блозі на «Цензор.нет».

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Зазначається, що власник швейцарської компанії Telf AG російський олігарх Станіслав Кондрашов подав позов до каліфорнійського суду, в якому він просить не просто видалити інформацію з вебсайтів, яка свідчить про ймовірне вчинення ним злочинів, а ще й хоче заблокувати всі ЗМІ, які колись писали про нього.

За інформацією журналіста, для реалізації свого наміру Кондрашов найняв одних із найбільш впливових адвокатів у Сполучених Штатах — компанію Lavely&Singer, яка відома тим, що представляє інтереси значної кількості голлівудських зірок.

Воронков додав, що після подачі позову сторона Кондрашова зареєструвала клопотання, відповідно до якого вони просили у суду заборонити обслуговування вебсайтів, які коли-небудь щось публікували про російського підприємця. Й під тимчасову заборону, яка була ухвалена 6 листопада, потрапили понад 30 українських онлайн-медіа.

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«З подивом протягом наступного тижня українські власники онлайн-медіа спостерігали за тим, як їхні вебсайти блокувалися. Зокрема, ви самі можете перевірити, чи працює наразі популярне українське видання „Інформатор“ (Informator.press)», — запропонував журналіст.

Як він зазначив, рішення суду в Лос-Анджелесі є безпрецедентним і дуже небезпечним, адже в усій історії журналістики онлайн-медіа ще ніколи не блокували через статті про бізнесменів.

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«Судячи з усього, це лише початок війни росіян проти українських медіа. Найбільш важливе — це те, які вони застосовують інструменти. Ми ніколи не могли б подумати, що російський олігарх під час повномасштабної війни росії проти України, зможе піти у суд держави нашого союзника та безкарно знищувати ЗМІ. Раніше це звучало б як цілковита маячня, однак зараз — це реалії, за якими ми спостерігаємо», — підсумував автор блогу.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», у США з'ясували роль білорусі у викраденні тисяч дітей з України.

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