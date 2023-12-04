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Суд у США виніс рішення на користь російського олігарха щодо блокування сайтів в Україні, — ЗМІ

11:45 4 грудня 2023
суд

Вищий суд штату Каліфорнія ухвалив рішення, відповідно до якого мають бути заблоковані вебсайти, які писали про ймовірні злочини російського олігарха Станіслава Кондрашова. Про це повідомляє журналіст Дмитро Воронков у своєму блозі на «Цензор.нет».

Зазначається, що власник швейцарської компанії Telf AG російський олігарх Станіслав Кондрашов подав позов до каліфорнійського суду, в якому він просить не просто видалити інформацію з вебсайтів, яка свідчить про ймовірне вчинення ним злочинів, а ще й хоче заблокувати всі ЗМІ, які колись писали про нього.

За інформацією журналіста, для реалізації свого наміру Кондрашов найняв одних із найбільш впливових адвокатів у Сполучених Штатах — компанію Lavely&Singer, яка відома тим, що представляє інтереси значної кількості голлівудських зірок.

Воронков додав, що після подачі позову сторона Кондрашова зареєструвала клопотання, відповідно до якого вони просили у суду заборонити обслуговування вебсайтів, які коли-небудь щось публікували про російського підприємця. Й під тимчасову заборону, яка була ухвалена 6 листопада, потрапили понад 30 українських онлайн-медіа.

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«З подивом протягом наступного тижня українські власники онлайн-медіа спостерігали за тим, як їхні вебсайти блокувалися. Зокрема, ви самі можете перевірити, чи працює наразі популярне українське видання „Інформатор“ (Informator.press)», — запропонував журналіст.

Як він зазначив, рішення суду в Лос-Анджелесі є безпрецедентним і дуже небезпечним, адже в усій історії журналістики онлайн-медіа ще ніколи не блокували через статті про бізнесменів.

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«Судячи з усього, це лише початок війни росіян проти українських медіа. Найбільш важливе — це те, які вони застосовують інструменти. Ми ніколи не могли б подумати, що російський олігарх під час повномасштабної війни росії проти України, зможе піти у суд держави нашого союзника та безкарно знищувати ЗМІ. Раніше це звучало б як цілковита маячня, однак зараз — це реалії, за якими ми спостерігаємо», — підсумував автор блогу.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», у США з'ясували роль білорусі у викраденні тисяч дітей з України.

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