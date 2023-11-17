Зазнають «перевиховання»: у США з'ясували роль білорусі у викраденні тисяч дітей з України

Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей, такого висновку доходять експерти Єльського університету, які опублікували свій звіт у четвер.

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Понад 2400 дітей з України віком від 6 до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після вторгнення Росії в Україну, мовиться у дослідженні. Дані включають період з лютого 2022 до кінця жовтня 2023 року.

«Росія та Білорусь спільно відбирають дітей для вивезення з України, координують їхнє транспортування з окупованої частини України до Росії та далі до Білорусі, піддають дітей перевихованню, включно з військовим вишколом», — мовиться у дослідженні.

Раніше Лабораторія гуманітарних досліджень (Yale HRL) Єльського університету, яка отримує фінансування американського уряду, вже писала про кампанію з депортації українських дітей до Росії.

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Нинішнє дослідження, йдеться у звіті, фокусується на ролі Білорусі, яка підтримує «систематичну кампанію Росії з депортації дітей, яка була предметом ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом за ймовірні воєнні злочини в березні 2023 року».

«Безпосередня участь Білорусі в примусовій депортації дітей Росією означає співпрацю між двома режимами в діяльності з депортації, яку проводить Росія», — зазначають експерти американського університету.

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Звіт зазначає, що багато дітей, яких депортували до Білорусі з окупованих міст і селищ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, належать до найвразливіших груп населення — це діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти, чиї батьки є військовими та «усиновлені» діти.

«Переміщення дітей з окупованої Росією України до Білорусі остаточно погоджує президент Росії Володимир Путін і авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко через Союзну державу, наднаціональне утворення, що складається з Росії та Білорусі», — мовиться у звіті.

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Депортацію організовували служби безпеки як Росії, так і Білорусі: Слідчий комітет Росії та «Внутрішні війська Білорусі». Про Слідчий комітет звіт зазначає, що це — федеральний державний орган, підпорядкований президенту Володимиру Путіну. Він відіграв значну роль у виявленні дітей в Україні для переміщення до Білорусі, а «білоруські „Внутрішні війська Білорусі“ піддавали дітей з України військовому вишколу», мовиться у звіті.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що тисячі українських в’язнів, насильно вивезених з Херсонської області, утримують у тюрмах Кубані.

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