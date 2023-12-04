Націоналізація «Укрнафти» і «Укртатнафти» не витримує критики, вилучення часток у приватних акціонерів було сумнівним, а доводи для такого рішення — брехливі.

РЕКЛАМА

Про це написав політичний оглядач Михайло Шнайдер.

«Укрнафта» є видобувною компанією, її місія — видобувати нафту та газ і реалізовувати їх на біржових торгах… У власності «Укрнафти» невелика мережа АЗС, яка забезпечувалася покупними нафтопродуктами. Це повністю спростовує поширену брехню про відмову в постачанні пального армії, бо «Укрнафта» не є та ніколи не була виробником пального, а є виключно видобувною компанією", — наголошує експерт.

Як нагадав Шнайдер, «Укрнафта» викуповувала нафтопродукти для реалізації на власних АЗС і «задовольняла усі запити військових, Нацгвардії та інших Сил оборони наданням благодійної допомоги пальним… Чи була взагалі необхідність вилучення 49,9% у приватних акціонерів у власність військових? Звісно, НІ», — зазначає оглядач.

РЕКЛАМА

Частка в 50,1% належала державі через «Нафтогаз», який, як мажоритарний акціонер, міг за вказівкою уряду призначити інше керівництво, зокрема Сергія Корецького. Експерт вказав на ситуацію з «Укртатнафтою», адже уряд має затвердити фінплан Кременчуцького НПЗ. Документ направили Кабміну 25 листопада, і він «проливає світло на штучну надприбутковість „Укрнафти“ й безпідставні вихваляння Корецького».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«При отриманому фактичному доході у 2021-му в 52,96 млрд грн Міноборони просить затвердити в поданому фінплані на 2023-й доходи „Укртатнафти“ на рівні 11,49 млрд, що майже на 80% нижче, ніж у довоєнному 2021-му, і при курсі долара на 40% нижче, ніж зараз. Сукупний дохід „Укрнафти“ у 2021-му склав 37 млрд грн, а разом з 53 млрд „Укртатнафти“ загальний дохід обох підприємств склав 90 млрд грн… У фінплані „Укрнафти“ 2023 урядом затверджено дохід на рівні 94 млрд грн, які мають створити ілюзію надлюдських менеджерських якостей Корецького», — пише Шнайдер.

Експерт додає, що «Укрнафта» (яка з «Укртатнафтою» керується Корецьким) передає видобуту нафту та конденсат на Кременчуцькому НПЗ, «залишає заводу копійки у вигляді оплати послуг з переробки, а вироблені нафтопродукти забирає і продає самостійно»: «Більше 50 млрд доходів, які б могла отримати самостійно „Укртатнафта“, пан Корецький одноосібно переклав з однієї кишені до іншої — у скарбничку „Укрнафти“, тим самим створивши ілюзію про суттєве збільшення прибутковості».

Експерт зазначив, що на адресу Міноборони у 2023-му поставили лише 234 тис. тонн нафтопродуктів, а виробили їх за цей період в 5 разів більше, і вказав на абсурдність ситуації довкола «Укртатнафти» і «Укрнафти»: «Ставка верховного головнокомандувача вилучає частину (міноритарну) акцій „Укрнафти“ у власність військових під гаслами забезпечення пальним ЗСУ, в той час коли компанія тільки добуває нафту і не є виробником… „Укрнафта“ забирає собі з заводу всі прибутки, які піарить у якості своїх досягнень, а на адресу військових, для яких начебто й вилучалися ці акції, відвантажує лише 20% (!!!) з отриманих від переробки нафтопродуктів, при тому за ринковими цінами, ще й накрутивши мільярд ПДВ… Привезти 250−300 тис. тонн пального на рік (20−25 тис. т/місяць) і поставити за ринковими цінами на адресу Міноборони зміг би будь-який трейдер», — резюмує він.

76

Читайте нас у Facebook та Instagram