Східний гороскоп на грудень 2023 року: на кого чекають нові фінансові можливості, а на кого — злет у кар’єрі

Знавці Східної астрології багато в чому погоджуються з Анжелою Перл стосовно того, що грудень 2023 року обіцяє переміни в житті багатьох знаків китайського зодіаку.



Адже гексаграма І-Цзін, втілена в символах «Вітер над горою» та «Грім над водою», нагадує про силу поступових змін, здатних перетворити найпотужніші перешкоди на щось легке та переборне.

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«Цього місяця доведеться усвідомити, що іноді неймовірні зміни можуть здійснитися в найнесподіваніший момент, призводячи до прискорених перетворень, що виходять за межі наших мрій», — пише спеціалізований астроресурс karmaweather.com.

Щур

Для Щура це час активних можливостей та фокусу на кар’єрі. Очікується вдалий розвиток у професійній сфері. Будьте відкриті до нових ідей, вони можуть стати ключем до успіху. Але не забувайте приділяти увагу близьким — вони нададуть вам підтримку у потрібну хвилину. Також не виключені швидкі зміни у романтичних стосунках.

Бик

Биків чекає казковий грудень, наповнений вечірками та можливостями, які задають тон наступного року. Друга половина місяця буде блискучою, хоч і викличе деякі труднощі.

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Тигр

Тиграм потрібно витримати першу половину місяця, щоби повною мірою відчути радість і можливості, що приходять у другій половині. Це період перегляду життя, який дозволяє провести дорогоцінний час із тими, хто по-справжньому важливий для вас.

Кролик

Енергія грудня направляє Кроликів до роздумів і прозріння, обіцяючи особливо сприятливу другу половину місяця за умови довіри до вказівок Всесвіту. Ви можете відчути їх явно або звернувши увагу на підсвідомі посилання у снах.

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Дракон

Фінансова обачність у першій половині місяця для Драконів буде ключовою вимогою до вас, тоді як друга половина обіцяє насиченість, радість спілкування з близькими та мудрість обміну сімейними цінностями.

Змія

Для Змій перша половина грудня може стати початком перебудови життя. Але у другій половині місяця проблеми зміняться сприятливими можливостями, з'являться нові фінансові та, можливо, кар'єрні перспективи.

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Кінь

Інтуїція та таланти будуть вкрай важливими для Коня у грудні. Друга половина місяця буде насичена благодійністю та добротою, та підготує ґрунт для майбутніх фінансових надходжень .

Коза

Грудень принесе багато цікавих вражень для Кози. Не всі перешкоди будуть легкими, але в цілому ви задоволені собою і не втратите обличчя перед оточенням. Друга половина місяця обіцяє спокій та можливість зміцнити зв'язки з близькими.

Мавпа

Мавпам радять прислухатися до інтуїції, звільняючись від обтяжень та негативу перед настанням нового року. Будь-які злі думки можуть забрати у вас енергію, і позбавлять вас радості зустрічі свята.

Півень

Щасливе завершення року для Півнів можливе в нових стосунках або на новому робочому місці. Але для того, щоб це сталося, будьте уважні до своїх слів і думайте про почуття інших людей.

Собака

Грудень принесе Собаці радість та нові дружні зв'язки. Сектор комунікації буде підсвічений вам весь період. Друга половина місяця огорнута таємницями, але дуже ймовірне зародження чогось важливого для вашого майбутнього.

Свиня

Сильна енергія супроводжуватиме Свиню в грудні, особливо у фінансовому плані, обіцяючи несподівані грошові удачі та нові можливості ближче до кінця 2023 року. Не змарнуйте шанс, але й не намагайтесь «йти по головах». Для успіху у грудні вам потрібні чесність і справедливість — саме вони стануть ключами до багатства.

А які дні грудня-2023 будуть найбільш вдалими для кожного зі знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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