«Мама досі залишається там»: відомий актор про родину в окупації

Популярний український актор театру та кіно Сергій Кияшко, який зіграв одну з головних ролей у серіалі «Моя улюблена Страшко», пригадав початок повномасштабного вторгнення та вперше поділився подробицями ситуації з його рідними. Відомо, що Сергій народився в Херсоні, та багато років працював у Херсонському музично-драматичному театрі. За лаштунками зйомок серіалу «Шпиталь» («1+1 Україна») актор зізнався, що це його перший досвід роботи у проєкті про воєнні реалії.

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— До повномасштабного вторгнення мрії, думки, цілі були зовсім іншими, — розповів Сергій. — Я сам з Херсонської області, моя мама все ще лишається на окупованій території, і я маю банальну мрію, щоб наші хлопці перемогли, а люди могли спокійно жити. Хоча банальних мрій не буває, просто змінилися цінності. Я був найщасливішою людиною у світі, коли наприкінці липня минулого року моя дочка виїхала з окупації, бо до цього я ходив, як з поламаними ребрами. Зараз душі усіх поламані.

Актор розповів, що його 20-річна донька Марія опинилась у Херсоні за тиждень до повномасштабного вторгнення.

— Вона студентка та навчається у Києві, але в університеті якраз оголосили карантин і вона десь 15-го лютого, здається, поїхала до мами в Херсон, — згадав Сергій. — Тож війна застала мою доньку саме там. На той момент ще ніхто не розумів, що робити, куди їхати, це був жах. Вони потрапили під окупацію до кінця липня минулого року.

Марія трималась доволі мужньо, але її стан був постійно пригніченим, адже 24 години на добу ти знаходишся у небезпеці, могло статися все, що завгодно. Ми прийняли рішення вивозити Марію та її маму з Херсона, це було дуже ризиковано, та нам вдалося! Вони простояли на дорозі три доби, ми постійно були на зв’язку, я не знаходив собі місця, аж поки не почув від неї: «Тату, ми виїхали». Моя мама досі лишається там, дуже хвилююся за неї, вона сказала, що хоче зберегти родинний будинок для дітей, поки її не вдається переконати виїхати.

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