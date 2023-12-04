Колишнього футболіста «Металурга» та «Сталі» вбив ворожий осколок

Колишній футболіст маріупольського «Металурга», кам'янської «Сталі» та ще низки українських клубів 50-річний Віталій Залізняк загинув на війні з російською нечистю, повідомляє Telegram-канал УАФ. Раніше російські окупанти вбили ексфутболіста «Борисфена» Олександра Гончара.

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Залізняк був солдатом, навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Залізничне Запорізької області Віталій отримав осколкове поранення несумісне з життям.

За роки кар'єри уродженець Кривого Рогу встиг пограти не лише за «Металург» та «Сталь», але також за «Шахтар» (Павлоград), «Металург» (Новомосковськ), «Торпедо» (Запоріжжя) та «Електрометалург-НЗФ» (Нікополь), зігравши у вищому українському дивізіоні 11 матчів

Прощання із воїном відбудеться у вівторок, 5 грудня, біля меморіалу пам'яті загиблих Героїв у Новомосковську.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Волині» Роман Годований загинув на війні з російськими окупантами.

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