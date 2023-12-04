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Події

Смертельна пожежа в Закарпатті: живцем згоріли двоє дітей

17:29 4 грудня 2023
На місці подій

В Закарпатській області, де масштабна ДТП мало не забрало життя чотирьох дітей, сталася нова трагедія — пожежа у приватному будинку у селищі Солотвино Тячівського району коштувала життя трьом людям, серед яких двоє дітей.

Подробиці повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Загиблим дітям було 6 і 7 років відповідно.

Загорання ліквідовано.

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Як можна зрозуміти з опублікованих фото, будинок був дерев'яним, вогонь його майже повністю знищив.

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Встановлено і його попередню причину — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Нагадаємо, раніше під час пожежі на Вінничині теж загинули братики 2020 та 2023 років народження. На щастя, їхня 12-річна сестра змогла самостійно вибратися із задимленого помешкання, а трьох малолітніх дітей ще до прибуття підрозділу рятувальників врятував сусід.

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