Смертельна пожежа в Закарпатті: живцем згоріли двоє дітей
В Закарпатській області, де масштабна ДТП мало не забрало життя чотирьох дітей, сталася нова трагедія — пожежа у приватному будинку у селищі Солотвино Тячівського району коштувала життя трьом людям, серед яких двоє дітей.
Подробиці повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Загиблим дітям було 6 і 7 років відповідно.
Загорання ліквідовано.
Як можна зрозуміти з опублікованих фото, будинок був дерев'яним, вогонь його майже повністю знищив.
Встановлено і його попередню причину — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, раніше під час пожежі на Вінничині теж загинули братики 2020 та 2023 років народження. На щастя, їхня 12-річна сестра змогла самостійно вибратися із задимленого помешкання, а трьох малолітніх дітей ще до прибуття підрозділу рятувальників врятував сусід.518