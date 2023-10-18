В автокатастрофі на Закарпатті загинуло двоє людей та травмовано четверо дітей (фото)

Після жахливої ДТП на Тернопільщині, ще одна смертельна аварія сталася на дорогах Закарпаття. В ній загинуло двоє людей. Також постраждали п’ятеро людей, серед яких четверо дітей: 8, 13, 14 та 15 років. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

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«На початку с. Нижня Апша Тячівського району місцеві рятувальники ліквідували наслідки жахливої автотрощі. Сьогодні об 11:58 до ДСНС Закарпаття повідомили про дорожньо-транспортну пригоду: зіткнулися два легковика ВАЗ-21099 та ВАЗ-2107. Від удару „сімку“ викинуло на узбіччя та перекинуло догори колесами. Негайно за викликом було направлене чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів та дві одиниці техніки Центру безпеки громадян Солотвинської тергромади. За допомогою спецінструменту, надзвичайники допомогли двом травмованим пасажиркам вибратися з потрощеної кабіни ВАЗ-2107 та передали їх під опіку медиків екстреної медичної допомоги. Далі деблокували тіло загиблого керманича з ВАЗ-21099. Для цього рятувальникам гідравлічними ножицями довелося розрізати потрощений салон легковика. 59-річна жінка, яка перебувала у ВАЗ-2107 загинула у лікарні. Причину та інші деталі аварії з’ясовують правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днями на трасі Трускавець — Львів сталася жахлива автокатастрофа.

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