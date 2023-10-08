Трагедія під Вінницею: із шести залишених без нагляду маленьких дітей загинули двоє (фото)

На Вінничині під час пожежі загинули діти — братики 2020 та 2023 років народження.

Як повідомляють в обласному Главку ДСНС, пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка Копайгородськоі територіальної громади Жмеринського району — горіла квартира на другому поверсі.

Фото ДСНС

«Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження без ознак життя. Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі знаходилося шестеро дітей», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

Дванадцятирічна дівчинка змогла самостійно вибратися із задимленого помешкання, а трьох малолітніх дітей ще до прибуття підрозділу рятувальників врятував сусід. Чоловік, побачивши дим з вікна та почувши крики дітей, за допомогою драбини вивів їх з помешкання.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині під час пожежі загинули п`ятеро людей — двоє дорослих та троє дітей.

Фото ДСНС

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