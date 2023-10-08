Трагедія під Вінницею: із шести залишених без нагляду маленьких дітей загинули двоє (фото)
На Вінничині під час пожежі загинули діти — братики 2020 та 2023 років народження.
Як повідомляють в обласному Главку ДСНС, пожежа сталася у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка Копайгородськоі територіальної громади Жмеринського району — горіла квартира на другому поверсі.
«Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження без ознак життя. Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, в квартирі знаходилося шестеро дітей», — йдеться у повідомленні.
Дванадцятирічна дівчинка змогла самостійно вибратися із задимленого помешкання, а трьох малолітніх дітей ще до прибуття підрозділу рятувальників врятував сусід. Чоловік, побачивши дим з вікна та почувши крики дітей, за допомогою драбини вивів їх з помешкання.
Нагадаємо, що на Кіровоградщині під час пожежі загинули п`ятеро людей — двоє дорослих та троє дітей.
Фото ДСНС551