Деякі українці можуть отримувати в Польщі допомогу в 12 тисяч злотих: хто має право

Незважаючи на тимчасову напруженість у відносинах між Польщею та Україною, в цілому відношення сусідньої держави до наших співвітчизників досить лояльне: їх не тільки не вражають у правах, але й виплачують багато видів допомоги, в тому числі й грошима.

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Про це пише видання Ukranian in Poland.

При цьому поляки виділяють три групи українців, які мають право на грошові виплати:

особи, які вперше приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року і отримали номер PESEL зі статусом UKR після цієї дати;

особи, які ніколи не отримували грошової допомоги на базові потреби родини від будь-якої гуманітарної організації на території Польщі;

вразливі родини або особи, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці (до них відносять пенсіонерів 60+, людей з інвалідністю, самотніх батьків/опікунів родини з мінімум двома особами на утриманні, самотніх вагітних або годуючих матерів з двома дітьми, та осіб, що потребують негайного медичного втручання або постійного лікування і мають підтверджуючі документи (обов'язково).

Процес надання фінансової допомоги здійснюватиметься не у всіх польських регіонах, а лише у таких містах і їх околицях: Варшаві; Щецині; Любліні; Торуні; Бидгощі; Вроцлаві; Познані; Катовиці; Лодзі.

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Надається допомога протягом 3 місяців у розмірі 820 злотих на одну особу (до 5 членів родини).

Принагідно нагадаємо, що й сусідня Чехія планує збільшити виплати українським біженцям з нового року.

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