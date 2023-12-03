Чехія планує збільшити виплати українським біженцям з нового року: про які суми йдеться і на що витратить гроші

Від січня наступного року чеський уряд може збільшити встановлені витрати на житло для біженців, які враховуються при розрахунку гуманітарної допомоги. Раніше, влітку цього року, влада змінила правила, згідно з якими допомога на проживання виплачувалася вже не чехам, які прихистили українців у своєму житлі, а безпосередньо біженцям для оплати оренди.

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Як пише proukrainu.blesk.cz, готується постанова уряду, cуми, на які може зрости житлова допомога, ще обговорюються.

Міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка зазначав, що отримати допомогу можуть лише домогосподарства біженців з доходом, нижчим прожиткового мінімуму та обов’язковими витратами на житло. За даними організацій, які допомагають біженцям, така підтримка — низька, біженці залазять у борги. Тому міністерство вирішує проблему за допомогою екстреної невідкладної допомоги.

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«Ми готуємо постанову уряду, яка має збільшити з 1 січня розміри відрахувань, тобто збільшити суму житлової підтримки. Ми ще обговорюватимемо конкретні суми», — зазначив. Т

Видання зазначає, що у закладах житлового розміщення держава оплачує житло для українських громадян із тимчасовим захистом, які можуть працювати, до п’яти місяців. Влітку правила дещо змінювали, аби мотивувати біженців працювати та переїжджати у звичайні квартири.

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Згідно з чинною постановою уряду, у гуманітарній грошовій допомозі розраховується 2400 чеських крон (3612 грн) на людину на місяць, але щонайбільше — 12 тисяч чеських крон (18060 грн). У зареєстрованих у спеціальному реєстрі квартирах вона становить 3000 крон (4515 грн) на людину, максимум — 15 тисяч крон (22575 грн) на п’ятьох і більше осіб. До цього додається прожитковий мінімум. Тоді підтримка з боку держави відповідає різниці між отриманою сумою та меншим доходом.

Представники недержавних організацій зазначали, що орендна плата та ціни комунальних послуг є високими. За їхніми даними, за 19 100 крон на місяць сім’ї з трьох осіб було б важко оплатити за квартиру, електроенергію, їжу, шкільне приладдя та інші необхідні витрати.

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Тим часом у нідерландському місті Пюрмеренд відмовилися від намірів будівництва будинків для тимчасового розміщеня від 500 до 1500 біженців з України, де люди могли би жити до 15 років. Як пише nos.nl, місцева влада не отримала фінансової підтримки свого проєкту урядом. Негативно поставилися до планів муніципалітету й місцеві мешканці.

Нагадаємо, що з січня 2024 року в Чехії штрафуватимуть українців, які не встигнуть до кінця грудня 2023 рокузареєструвати свої транспортні засоби.

Фото Pixabay

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