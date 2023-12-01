Водії заблокованих на кордоні з Польщею українських вантажівок оголосили голодування (відео)

Українські водії, які заблоковані на пункті пропуску Краківець-Корчова, оголосили голодування. Вони вимагають, аби польські страйкарі пропускали більшу кількість вантажівок — по 14 в годину, повідомляє Суспільне.

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За словами водіїв, серед них є бензовози і вантажівки з продуктами, які швидко псуються. Українці намагались піти на переговори до польських протестувальників, але їх не пропустила поліція. До них має приїхати консул з Любліна, щоб офіційно висунути позицію української сторони.

Зазначимо також, що сьогодні, 1 грудня, о 15:00 за європейським часом (16:00 за українським) розпочнеться блокування пункту пропуску через кордон для вантажівок на напрямку «Вишнє Нємецьке — Ужгород». Ці дії вчинятимуть представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS). Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше — це навпроти пунктів пропуску «Шегині» і «Рава-Руська.

Також стало відомо, що близько 20 українських водіїв, які застрягли на польському кордоні через страйк, були евакуйовані, тривають переговори про створення механізму повернення. На сьогодні евакуювалися близько 20 українських водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею через страйк польських перевізників. Про це повідомив координатор новоствореного штабу з надання допомоги українським водіям на території Польщі Віктор Козак, інформує УНН.

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Координатор зазначив, що наразі розробляється механізм повернення водіїв назад.

«Евакуація відбувається дуже просто, він (водій. — Авт.) сідає на будь-який автобус чи автомобіль, переїжджає сюди. Зараз вирішується, як повернутися назад. З прикордонною службою ведуться перемовини щодо механізму повернення водія, без системи «Шлях» або через систему «Шлях», — розповів Козак.

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Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону. Про це повідомили у відомстві.

До заходів, які погодили сторони, належать:

- Відкриття пункту пропуску «Угринів — Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

- Створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Краківець — Корчова». Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

- Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» терміном в один місяць.

Як писали «ФАКТИ», раніше Україна запропонувала Польщі відкрити додатковий пункт або декілька пунктів для пропуску порожнього вантажного транспорту. Також через страйк польських перевізників ціни на газ для авто зросли, а в деяких мережах газ зник взагалі.

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