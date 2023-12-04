Контрнаступ пішов не за планом: стало відомо, чому Залужному довелося змінити тактику

Навіть на 649-й день війни на Донбасі точаться важкі бої, хоча за планом контрнаступу вони повинні були завершитися за декілька тижнів. Причиною стало те, що на початку контрнаступу Сил оборони України все пішло не за планом і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику, незважаючи на рекомендації американців.

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Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, пише УП.

За даними видання, 47-а окрема механізована бригада 7 червня мала розпочати контрнаступальні дії, і за перші 24 години просунутися майже на 9 миль до села Роботине, щоб надалі звільнити Мелітополь та перерізати російські шляхи постачання. Проте реалії виявилися іншими.

Командир взводу 47-ї бригади Олег Сєнцов розповів, що щільність мінних полів та обстрілів перевершила всі очікування, втрати людей та техніки були надто великі, багато бійців «вперше переживали шок від бою» і відходили на перегрупування, щоб знову вступати в кривавий бій.

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На четвертий день генерал Залужний побачив західну військову техніку, що згоріла, після чого наказав військам призупинити атаку до того, як буде знищено все обмежене українське озброєння.

Замість того, щоб здійснити першого ж дня прорив на 9 миль (майже 14,5 км), українці за майже шість місяців з червня просунулися приблизно на 12 миль (19,3 км) углиб і звільнили кілька сіл. Навіть Роботине вдалося звільнити далеко не за два дні, а Мелітополь все ще недосяжний.

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Також WP зробила ключові висновки на основі звітів про цю кампанію.

Перш за все, 70% військовослужбовців 47-ї бригади, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням, вступили в бій без бойового досвіду.

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Крім того, невдачі України на полі бою призвели до розбіжностей із США щодо того, як найкраще прорвати глибоку російську оборону.

Після цього командувач американськими силами в Європі не міг зв’язатися з українським головнокомандувачем упродовж кількох тижнів на початку кампанії на тлі напруженості через різне бачення рішень на полі бою.

Аналізуючи невдачі, кожна сторона звинувачувала іншу у помилках та прорахунках. Американські військові дійшли висновку, що Україна недопрацювала у базовій військовій тактиці, зокрема у використанні наземної розвідки для розуміння густини мінних полів. Українські офіційні особи заявили, що американці, здається, не розуміють, як бойові дрони та інші технології трансформували поле бою.

Загалом Україна повернула собі лише близько 200 квадратних миль (майже 518 кв км) території ціною тисяч загиблих та поранених та мільярдів доларів західної військової допомоги лише у 2023 році.

Автори статті звертають увагу на те, що майже через півроку після початку контрнаступу кампанія перетворилася на «війну поступових перемог».

Американське командування, яке брало участь у плануванні наступу, намагалося переконати Київ сконцентрувати сили в одній ключовій точці на Запоріжжі. Проте команда Залужного планувала наступати на трьох напрямках, водночас стримуючи армію рф.

«Коли президента України під час зустрічі з генсеком НАТО наприкінці вересня спитали, чому його військові продовжують перекидати стільки сил на схід, а не на південь, Володимир Зеленський відповів, що якщо росіяни втратить схід, вони програють війну», — пише WP.

Зеленський визнав, що серед його командирів існують різні погляди. Але більшість високопоставлених українських військових продовжували вважати, що перекидання більшої кількості військ на одну ділянку фронту не призведе до прориву. Нові спроби росіян захопити Авдіївку підтвердили побоювання українського командування.

Нагадаємо, що за оцінками Генерального штабу ЗСУ, які було озвучено під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва, наразі Україна потребує 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил та засобів на 350−400 мільярдів доларів.

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