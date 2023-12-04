Під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Києва йому озвучили, що Україна потребує 17 мільйонів снарядів, а для деокупації всієї території України потрібно сил та засобів на 350−400 мільярдів доларів.

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Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

«За даними „УП“, розрахунки Генерального штабу показують, що для виконання завдання президента зі звільнення всієї території України потрібно сил і засобів на 350−400 мільярдів доларів», — йдеться в статті.

«Остіну озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м'яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів», — цитує видання одного з високопосадовців Сил оборони.

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Крім того, за словами джерела, Остін також розповів, що Залужний скаржився йому на втручання ОП, а саме: що йому заважають, що «Офіс не такий, той не такий, інший не такий».

Звичайно, що президент про такі розмови дізнався, і це не сприяє довірі.

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Водночас в Офісі президента хвилюються, що звільнення Залужного посприяє його політичній кар'єрі.

Співрозмовники видання в оточенні Зеленського на Банковій це чудово розуміють, тому значна частина команди президента Володимира Зеленського категорично проти відставки нинішнього головкома.

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Разом з тим, «слуга народу» Марʼяна Безугла продовжує публічно хейтити головкома, Нещодавно вона опублікувала опитування на тему: хто може замінити Залужного, й надала перелік прізвищ.

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