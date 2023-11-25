Противник продовжує спроби оточити Авдіївку: за добу лише на цьому напрямі ЗСУ відбили 30 атак, — Генштаб

Ворог, який у ніч проти суботи, 25 листопада, атакував Київ та область дронами-камікадзе, протягом попередньої доби завдав 7 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом зазначеного періоду на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

За Запорізькому напрямку ворог 7 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби та логістичний центр противника.

Фото Генштабу ЗСУ

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Нагадаємо, що екскомандувач армії США в Європі, генерал у відставці та очільник кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики Бен Ходжес впевнений, що результатом теперішнього контрнаступу ЗСУ має бути звільнення окупованого Криму. На його переконання, на сьогодні сповільнилася лише наземна частина українського контрнаступу, який складається із багатофункційних операцій.

А військовий аналітик аналітичного центру Foreign Policy Research Initiative Філіп Васелевський, говорячи про стратегію України, висловлював думку, що вона полягає не лише у відвоюванні території, а й у виснаженні російської армії завдяки атакам шляхів її забезпечення.

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Фото Генштабу ЗСУ



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