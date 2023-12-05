Овнам доведеться ухвалити важливе рішення, Діви будуть здивовані, а на Риб чекає успіх: гороскоп на 5 грудня 2023 року

На початку нового робочого тиждня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку, зірки радять зосередитися на здобуті нових знань. Адже 22-й місячний день, який триває від учора, вважається для цього вдалим часом. У вівторок, 5 грудня, варто звертати увагу на найфантастичніші ідеї, які можуть у вас з`явитися. Є шанс, що вони можуть втілитися у життя. Також потрібно приділяти більше уваги рідним та близьким, дбаючи про них.

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Овен

На вас очікує напружений, завантажений справами день. Можливі складнощі у спілкуванні, сварки і навіть розриви стосунків. Овнам доведеться вирішити, чи хочуть вони продовжувати цей зв'язок, чи закінчити його. Зірки кажуть, що незабаром на це місце прийдуть нові люди і можливості, які вас порадують, інформує Ukr.Media.

Телець

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Розчарування і втому можуть відчути Тельці 5 грудня. Це стосується як ділових, так і особистих стосунків. Однак на роботі потрібно проявляти активність і зацікавленість у справах. Займіться питаннями, які в майбутньому можуть стати для вас фінансово прибутковими.

Близнюки

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Ваші близькі потребують вашої уваги та турботи. Приділіть їм більше часу, поговоріть, поділіться своїми проблемами або переживаннями. Також ваша кохана людина заслуговує на те, щоб ви більше думали про неї. Влаштуйте романтичну вечерю, зробіть подарунок, розкажіть про свої почуття.

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Рак

Наведіть порядок на своєму робочому місці та у своєму житті. Вам буде простіше орієнтуватися в робочих питаннях, якщо у вас є чіткий план на день і ніщо не відволікає від справ. Бездоганний зовнішній вигляд і нова зачіска додадуть Ракам упевненості і дозволять успішно вирішувати складні питання.

Лев

Цей день налаштовує на легку і приємну роботу, цікаві розмови і заняття улюбленими справами. Не починайте 5 грудня складних справ, не призначайте важливих зустрічей. Дрібні невдачі можуть зіпсувати Левам настрій. Не варто засмучуватися через дрібниці, зберігайте позитивний настрій.

Діва

Готуйтеся до того, що сьогодні відбуватимуться події, які вас здивують. Можливо, не всі сюрпризи стануть для вас приємними. Також Дівам необхідно займатися дрібними насущними справами. Зірки радять відмовитися від тренувань або фізичної роботи: є шанс отримати травму.

Терези

Відмовтеся від планування справ, багато чого сьогодні буде для вас несподіванкою і доведеться підлаштовуватися під мінливі обставини. Корисно сьогодні займатися рутинною добре знайомою роботою, побутовими питаннями. З обережністю поставтеся до нових знайомих або зустрічей.

Скорпіон

Приділіть увагу своєму самопочуттю: є ймовірність, що 5 грудня загостряться старі хронічні захворювання або вам знадобиться звернутися до лікаря. Хороший день, щоб розповісти начальству про свої нові ідеї або плани. Вас можуть підтримати впливові люди і спонсорувати ваш проєкт.

Стрілець

Несподівані дрібні справи або неприємності завадять здійсненню ваших планів на цей день. Тому зірки радять Стрільцям 5 грудня діяти по ситуації, не слідувати якомусь чіткому розпорядку. Погоджуйтеся на всі пропозиції, які вам будуть зроблені: вони фінансово вигідні.

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Козоріг

Сьогодні прекрасний день для зміцнення і з'ясування стосунків. Поговоріть відверто зі своїм партнером, обговоріть спільні проблеми або плани, поділіться переживаннями. Однак постарайтеся не спровокувати сварку, будьте м'якшими й тактовнішими з вашою коханою людиною.

Водолій

Налаштовуйте себе на оптимістичний лад, ставтеся до складнощів простіше, намагайтеся не нервувати. Сьогодні можна діяти незвичайними методами, проявляти фантазію і порушувати правила. Намагайтеся уникати сварок, не начитайте суперечок із колегами, поступайтеся, інакше це погано для вас закінчиться.

Риби

Вдалий день для Риб. Вас супроводжує удача, і багато справ вирішуватимуться на вашу користь. Однак будьте скромнішими, не хваліться своїми успіхами, щоб не привернути до себе увагу заздрісників або недоброзичливців. Зверніть увагу на свої стосунки, приділіть час коханій людині.

Фінансовий гороскоп на грудень для всії знаків зодіаку, який склала астрологиня Марина Скаді, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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