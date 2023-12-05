Частина українців може отримати 100 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу: у Мінсоцполітики назвали умови

У Міністерство соціальної політики, де раніше розповідали про призначення з 1 січня 2024 року соціальних стипендій певним категоріям українців, нагадали про існування програми, яка спрямована на підтримку осіб і родин, що опинились у складних життєвих обставинах.

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Йдеться про програму «Рука допомоги», яка спрямована на допомогу малозабезпеченим особам у відкритті власної справи.

Вона надає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім’ї отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Кошти можна використовувати на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку власної справи.

Людина може отримати безвідсотковий кредит від держави строком на 3 роки. Її мають повернути державі або після закінчення трирічного строку з дати її отримання, однією сумою (протягом 30 календарних днів), або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

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Сума, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів і ЄСВ.

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Втім, її не треба буде повертати, якщо завдяки допомозі підприємцем:

сплачено податки, збори і ЄСВ в сумі, що перевищує суму наданої допомоги;

у перший рік з дати отримання допомоги, за направленням центру зайнятості, ним працевлаштовано не менше 2-х осіб із малозабезпечених сімей строком не менше, ніж на два роки.

Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого Центру зайнятості та подати документи до Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї:

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заяву про надання фінансової допомоги;

бізнес-план;

довідку про несудимість.

Якщо Комісія заявку задовільняє, отримувач допомоги має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що у 2024 році може з’явитися новий вид соціальної допомоги, який залежатиме від базового доходу сім'ї.

Фото Pixabay

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