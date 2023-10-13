В Україні з'явиться новий вид соціальної допомоги: у чому її особливість та як нараховуватимуть виплати

В Україні у 2024 році може з’явитися новий вид соціальної допомоги. Він залежатиме від базового доходу сім'ї.

Про це в етері одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, відтак допомогу не будуть прив'язувати до нинішнього прожиткового мінімуму, а до певного базового доходу сім'ї.

Якщо людина мешкає одна, то базова величина становить 100% прожиткового мінімуму, вона має витрачати кошти на всі базові потреби.

Якщо є родина з 3 осіб (наприклад, мама, дитина та батько), то перший член буде мати 100%, другий, а це дитина, теж 100%, третій — 70%. Якщо є ще особа з інвалідністю чи пенсійного віку, то теж 100%.

Згодом усі суми підсумовуватимуть разом, а далі дивитимуться чи виходить базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різниця покривається уніфікованою соціальною допомогою.

Проєкт ще повинні підтримати у парламенті. Система може запрацювати вже у 2024 році.



Мінсоцполітики також планує запустити персональну соціальну картку.

Наразі такі картки вже тестують у 4 областях України — Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

Раніше міністерка соцполітики Оксана Жолнович розповіла про бальну систему, яку мають запровадити для обчислення пенсій. За її словами, така система дозволить осучаснити виплати.

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