Кабмін спростив механізм призначення стипендій та соціальної допомоги для деяких категорій українців: що важливо знати

В Україні, де хочуть урізати стипендії деяким студентам, з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

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Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Також для дітей учасників бойових дій спрощено перелік документів, на підставі яких призначатиметься стипендія.

Крім того, оптимізовано процедуру отримання соцдопомоги для певних категорій осіб. Зокрема, для:

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• осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю

• осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю

Соціальну стипендію можуть отримати особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Вони зможуть отримати таку стипендію на підставі виписки з відповідного Єдиного реєстру осіб (Єдиний реєстр осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України). Їхні діти, — надавши таку виписку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

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Учасникам бойових дій та їхнім дітям для оформлення соціальної стипендії достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще не оформлено посвідчення УБД.

Державну соціальну допомогу можна отримати також у разі втрати паперових документів для її призначення. В такому випадку орган соцзахисту використає скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або медичного висновка про дитину з інвалідністю.

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Такі зміни зумовлені тим, що під час дії воєнного стану в Україні почастішали випадки втрати паперових документів, які необхідні для призначення державної соціальної допомоги. Щоб вирішити цю проблему, Мінсоцполітики запропонувало можливу альтернативу.

Як писали «ФАКТИ», в Україні в 2024 році зросте частина соціальних виплат.

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