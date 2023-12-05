Знімав роботу ППО: суд звільнив китайського блогера з-під варти

Не тільки українці знімають та викладають в мережу роботу ППО для отримання лайків та додаткових підписників. Приморський районний суд Одеси визнав винним китайського блогера, який знімав роботу української системи ППО. Про це стало відомо із ухвали, опублікованій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

РЕКЛАМА

Обвинувачуваний — уродженець Пекіну, який давно мешкає в Україні і має тут родину. 4 травня він, не зважаючи на заборону та передбачену діючим законодавством кримінальну відповідальність, за допомогою фотоапарату здійснив відеозапис роботи ППО на території Одеси. Після чого на власному каналі в Ютубі розмістив зазначений відеозапис. Ба більше, надав коментарі щодо місця та часу здійснення відео зйомки, характеристики звуків, фактів ураження цілі та наслідків влучання. В результаті здійснив несанкціоноване поширення відеозапису шляхом його опублікування до загальнодоступних мереж, де з ним можуть ознайомитись велика кількість осіб, у тому числі російські представники розвідувальних служб та інших формувань.

За ним можливо ідентифікувати на місцевості розташування вогневих груп ВМС ЗСУ, кількість та вид застосованої техніки. Відомо про кілька аналогічних епізодів «діяльності» китайського блогера.

Допитаний в судовому засіданні свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, зазначивши, що на даний час він зробив для себе висновки та вирішив припинити злочинну діяльність. Також обвинувачений зазначив, що буде намагатись виконати усі дії задля перемоги України. Він підтримує нашу державу і здійснює підтримку ЗСУ.

РЕКЛАМА

Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та його активне сприяння у розкритті злочину, суд звільнив блогера від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Також суд змінив арешт на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили. Він повинен буде періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що СБУ розшукала блогерів, які викладали наслідки обстрілу Києва.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook та Instagram