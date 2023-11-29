У гонитві за підписниками: в Одесі спіймали тіктокера, який «злив» у мережу роботу ППО (фото)

СБУ продовдує виявляти «блогерів», які під час повітряних ворожих атак знімають роботу української ППО. Так було, зокрема, в столиці, де на цьому заскочили співачку Інну Воронову. А днями в Одесі був затриманий тіктокер-рецидивіста, який заради хайпу «засвітив» роботу ППО під час дронової атаки рф на Одесу 5 листопада.

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Як повідомляють в СБУ, фігурант відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток. В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. І вже за лічені хвилини відео потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб рф.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу «Шахед». Співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його.

Фото СБУ

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За даними слідства, зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування. Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.

Фото прокуратури

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Як повідомляють в Офісі генпрокурора, опубліковане тіктокером відео переглянули понад 40 000 користувачів, з подальшим його розповсюдженням. Свої злочинні дії блогер пояснив бажанням «наростити» аудиторію.

Як стверджує канал «Оперативний ЗСУ», йдеться про одесита Андрія Малихіна, який відсидів термін за пограбування.

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Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що у травні цього року, коли росія випустила по Києві шість ракет «Кинджал», СБУ встановила шістьох «блогерів», які знімали роботу ППО.

Фото СБУ

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