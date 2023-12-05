«Жінка, яка не може схаменутися»: Андрій Джеджула з обуренням відреагував на нове інтерв’ю колишньої дружини

Колишній чоловік блогерки Юлії Леус, яка в новому інтерв’ю розкрила шокуючі подробиці з життя екса, з обуренням відреагував на її слова. Він записав емоційне відео, в якому не добирав слів на адресу Юлії та назвав рішення суду справедливим.

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За словами Джеджули, Юлія не може вгамуватися та влаштовує йому цькування у ЗМІ. Колишню дружину називає «жінкою з найбруднішими руками й ротом, яка не може схаменутися».

До речі, журналістам пригрозив судом. В Анни Олицкої він вже виграв справу. Себе він називає люблячим батьком, який хоче бачити свою дитину та бореться за свої конституційні права.

«Що вас може шокувати? Що ми отримали 50/50. Усі свята, весь час протягом тижня, шкільні канікули… Вони діляться порівну між батьками», — запевняє Андрій.

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Він також розповів, що пройшов купу перевірок, в тому числі психіатричну. То ж, на його думку, довів свою спроможність виховувати дитину абсолютно легально.

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Також він дорікнув колишній, що використовує його імя заради особистого піару. Мовляв, до шлюбу з ним Юлія не була відомою.

Нагадаємо, наразі Юлія Леус з трирічною донькою перебуває у Польщі. Відповідно до рішення суду, вона має повернутися в Україну. Жінка каже, що подаватиме апеляцію.

Раніше Юлія Леус розповідала, що Джеджула підіймав на неї руку, коли вона була вагітна, через що вона опинилася в лікарні.

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https://www.instagram.com/djedjula

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