«Він змушує повернути дитину під обстріли»: колишня дружина Андрія Джеджули шокувала скандальними подробицями

Шоумен Андрій Джеджула з колишньою дружиною Юлією Леус продовжують в судах вирішувати питання щодо опіки над їхньою спільною донькою Аделіною. Дарницький районний суд міста Києва задовольнив вимоги шоумена, щоб Аделіна проживала з ним постійно від неділі до середи, також через рік святкувала з ним день народження та Новий рік та кожен рік проводила з ним 8 Березня, що означає повернення дівчинки до України.

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Юлію Леус обурили такі вимоги чоловіка та рішення суду. Вона вважає, що колишній чоловік діє виключно для того, щоб псувати їй життя.

«Батько моєї дитини не дає навіть на відстані спокійно жити. Просто вже нестерпно все це терпіти. Вчора відбувся суд. Він просив суд, щоб дитина була з ним від неділі до середи, щоб дитина була з ним через день народження, Новий рік, 8 Березня, щоб у його якісь поїздки по два тижні. А в мене, виходить, нічого немає. Я тільки маю з нею ці три дні жити там, де живе він, за його місцем проживання. Я не маю права виходити заміж, виїхати до іншого міста або країни. Я не можу поїхати в якусь відпустку, бо пів тижня він має бути з дитиною», — з обуренням розповіла Леус в інтерв’ю Аліні Доротюк.



*Юлія Леус з донькою Аделіною

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Юлія вважає такі вимоги Джеджули безглуздими й навіть уявити не могла, що суд прийме його сторону. Наразі жінка збирається подавати апеляцію.

«Я на суді багато просиділа, сміялася багато з чого, бо вважала, це взагалі безглуздо. Так ось, сьогодні я дізналася, що суд це все задовольнив. Незрозуміло, як це може бути. До трьох років я дитину виховувала сама, він ніколи не брав участі в лікуванні. Він просто хворіє тим, щоб робити це на зло мені. Він зовсім не думає про дитину. Я просто шокована з цього. Звичайно, я подаватиму апеляцію», — зізналась блогерка.

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Крім того, за словами Юлії, Андрій подав позов до Міністерства юстиції Польщі. За словами Юлії, попереду ще будуть суди, які вирішуватимуть долю дитини.

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Андрій Джеджула також подав на колишню дружину позов за наклеп. Раніше Юлія розповідала, що колишній чоловік підіймав на неї руку, коли вона була вагітна.

«ФАКТИ» писали про те, що Нікіта Добринін та Даша Квіткова після розлучення домовилися про спільну опіку над сином. Пара без скандалів розділила своє майно.

Фото: instagram.com/yla__yla

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